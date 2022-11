LEGA: CONGRESSO INTERCOMUNALE VAL DI SANGRO, CATTAFESTA NUOVO SEGRETARIO

ATESSA – Mariacarla Cattafesta nuovo segretario intercomunale della Lega per tutto il territorio della Val di Sangro.

Il congresso intercomunale per il rinnovo della segreteria si è tenuto questo pomeriggio ad Atessa (Chieti). Molti i punti trattati nella relazione del segretario uscente, Enzo Pellegrini, dalla sanità all’ambiente con una particolare attenzione al mondo produttivo e alle infrastrutture prima di passare il testimone a Cattafesta, come si legge in una nota.

“Molte idee nate da questo gruppo sono state ascoltare dei vertici regionali in primis sulla sanità. In questi anni, infatti, abbiamo portato avanti un importante lavoro per invertire la rotta dopo sanguinosi tagli dell’amministrazione di centrosinistra, potenziando la rete ospedaliera regionale con particolare attenzione alle aree interne e quindi anche al nosocomio atessano. Anche sul tema del mondo produttivo, dell’ambiente e delle infrastrutture la nostra voce non è rimasta sola”, le parole del segretario uscente, Enzo Pellegrini, alla presenza dei rappresentanti dei comuni di Archi, Bomba e Tornareccio nel Congresso guidato dalla consigliera regionale Simona Cardinali.

A conclusione degli interventi i rappresentanti all’unanimità hanno designato Mariacarla Cattafesta come nuovo segretario intercomunale che rappresenterà tutto il territorio della Val di Sangro all’interno della Lega di Matteo Salvini.

La nuova segreteria del circolo direttivo sarà così composta: Nicola Iannone, sindaco di Tornareccio; Luigi Palumbo, consigliere comunale di Bomba; Mario Troilo, già sindaco di Archi e Gloria Verratti, del gruppo giovanile.

Il primo commento della neo segretaria, dopo aver ringraziato tutti i partecipanti: “Onorata di raccogliere l’importante sfida di guidare la Lega a livello territoriale per sfruttare al meglio le enormi possibilità che si presenteranno grazie alla filiera di governo regionale e governo nazionale rappresentato in Abruzzo dal coordinatore regionale nonché Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, Luigi D’Eramo“.