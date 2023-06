L’AQUILA – L’ex dirigente del settore Trasporti della Regione Abruzzo ed assessore comunale alla Mobilità dell’Aquila Carla Mannetti, esperta di livello nazionale, dirigerà il coordinamento su Trasporti, Infrastrutture e Lavori pubblici in via di costituzione da parte della Lega: lo comunica il segretario abruzzese del Carroccio, Luigi D’Eramo, il quale ha attivato la iniziativa nello spirito della stagione delle riforme introdotta dal ministro per le Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, vice premier e leader nazionale del partito.

Con il comunicato viene quindi ufficializzato il passaggio al carroccio dopo l’esperienza amministrativa che l’ha vista assessore di FdI nella prima giunta guidata dal sindaco Pierluigi Biondi: Mannetti, dopo le critiche al piano parcheggi attuato dalla Giunta Biondi bis, nelle scorse settimane ha spiegato di aver riconsegnato la tessera di partito già lo scorso agosto per “posizioni inconciliabili”.

Il varo del coordinamento arriva a qualche settimana dalla entrata in vigore del nuovo codice degli appalti voluto da Salvini e alla luce di tante sfide nazionali in atto in particolare la revisione dei corridoi europei e la messa a terra dei progetti finanziati con il Pnrr, in questo ultimo caso, con l’Abruzzo in prima linea per le due ricostruzioni post terremoto, del 2009 dell’Aquila e del 2016-2017 del centro Italia.

“La Segreteria regionale della Lega – spiega D’Eramo – con la costituzione di un coordinamento ampio dedicato alle infrastrutture, ai trasporti e alla mobilità, di cui faranno parte referenti di tutta la regione, intende dare il proprio contributo fatto di visione, idee e proposte per l’Abruzzo. Ed è per questo che ho chiesto di scendere in campo all’amica di sempre Carla Mannetti, un tecnico di prim’ordine che nel corso degli anni ha maturato esperienze molto importanti nel settore tanto da essere stimata anche fuori dai confini regionali. All’avvocato Mannetti ho affidato il compito di costruire un più ampio gruppo di lavoro, coordinare e soprattutto di mettersi all’opera da subito per supportare i nostri amministratori locali anche attraverso un’attività di ascolto del territorio abruzzese”.

D’Eramo sottolinea che “il tema delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è di fondamentale importanza per lo sviluppo del nostro territorio, soprattutto in questo momento storico in cui si stanno attuando importanti riforme a livello nazionale ed europeo. Penso al nuovo Codice dei Contratti Pubblici, alla revisione della rete dei corridoi europei, alle infrastrutture del PNRR – spiega ancora il coordinatore regionale della Lega – Con Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture, si è dato il via ad un nuovo corso che sta finalmente cambiando l’intero sistema dei lavori pubblici e delle infrastrutture. Naturalmente, questo lavoro sarà portato avanti di concerto e in stretta collaborazione con il nostro responsabile regionale politiche del Pnrr e grandi opere Michele Suriani, ingegnere e dirigente della Lega”, conclude.

