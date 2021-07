LEGA: DENIS DOSIO, INSULTI DOPO SELFIE CON SALVINI AL PAPEETE. L’INFLUENCER “SCIALLATEVI”

MILANO MARITTIMA – Sono bastate un paio di foto a torso nudo con Matteo Salvini al Papeete Beach, di proprietà bell’europarlamentare leghista Massimo Casanova che ha anche l’Abruzzo tra le regioni di competenza, per finire nell’occhio del ciclone dei social.

Il 20enne Denis Dosio, noto per essere un influencer da 740mila follower su Instagram nonché ex protagonista del “Grande Fratello Vip” espulso per una bestemmia, era in spiaggia nel locale di Milano Marittima e ha intercettato il leader della Lega al bar. Subito l’influencer si è precipitato per fare un paio di foto da postare nelle stories di Instagram, scrivendo poi: “Quando la storia incontra l’arte contemporanea, il resto lo trovate nei libri di storia”. Ma i follower non hanno gradito la “simpatia” tra i due e hanno criticato ferocemente Dosio.

Dopo qualche ora il diretto interessato ha preso in mano il telefonino per rispondere agli haters: “Più andiamo avanti più penso che stiamo arrivando a una società di trogloditi – ha spiegato -. Non è che se voi avete un orientamento politico e non vi sta simpatico una persona come in questo caso Salvini io non posso fare una foto da pubblicare nei miei blog perché magari lo incontro in un locale voi che state guardando questa stories siete in un mio blog io qui mostro la mia vita se io incontro una persona voglio farci una foto non mi espongo mediaticamente né nel partito politico ma semplicemente faccio una foto dove rido non vedo il motivo per cui dobbiate scrivere in massa “io adesso ti unfollow” “mi sei caduto” “spero vi venga un colpo a tutti e due’. Oh, ragazzi ‘sciallatevi’, vi fa male questo virus!”.