LEGA, D’ERAMO: “GRAZIE A SALVINI PER QUESTI 10 ANNI E PER L’INSTANCABILE LAVORO”

L’AQUILA – “Il 15 dicembre di dieci anni fa Matteo Salvini veniva eletto nuovo segretario della Lega. In questi dieci anni non si è mai risparmiato e grazie al suo instancabile lavoro ha fatto crescere il nostro movimento portandolo a essere una forza politica protagonista di questi anni”.

Così, in una nota, Luigi D’Eramo, coordinatore della Lega Abruzzo e sottosegretario al Masaf.

“Oggi vogliamo ringraziarlo, per la passione e l’entusiasmo, per la capacità di mettere in campo un progetto che ha permesso alla Lega di crescere in tutte le regioni, per le misure e i progetti che ha lottato per realizzare per migliorare la vita dei cittadini e per difendere e tutelare le nostre imprese. Grazie anche per tutte le battaglie che continua quotidianamente a portare avanti, macinando senza sosta migliaia di chilometri, girando l’Italia città per città, paese per paese, presente sul territorio tra la gente con la disponibilità che lo ha sempre contraddistinto. Avanti così, per realizzare insieme le tante riforme in cantiere, con coraggio e determinazione, e sempre dalla parte degli italiani”, conclude D’Eramo.