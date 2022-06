LEGA, DI COSIMO: “LA CULTURA PER RILANCIARE L’ABRUZZO NEL MONDO”

L’AQUILA – “Ringrazio di vero cuore Luigi D’Eramo, segretario regionale della Lega, e Luca De Renzis, responsabile regionale dei dipartimenti in Abruzzo, che recentemente mi hanno affidato il prestigioso incarico di responsabile regionale del dipartimento cultura”.

Così, in una nota, Sabrina Di Cosimo, già assessore alla cultura del comune dell’Aquila, che prosegue: “La cultura è un tema che ha sempre caratterizzato la mia attività, che ha avuto la massima espressione quando ho svolto l’incarico di assessore al ramo nel comune dell’Aquila. Durante questo periodo, infatti, ho declinato una serie di iniziative e ambiziosi progetti, come ad esempio la candidatura della Perdonanza Celestiniana a Patrimonio Immateriale dell’Umanità dell’Unesco. Garantirò il massimo impegno e il massimo sforzo per valorizzare al meglio la tradizione culturale abruzzese a livello nazionale ed internazionale”.