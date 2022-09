L’AQUILA – Il coordinatore regionale abruzzese della Lega, il deputato Luigi D’Eramo, ha convocato per domani, 20 settembre, alle ore 10:30 nella sede del partito all’Aquila in via Bazzano 2, una conferenza stampa per ufficializzare l’ingresso nelle file del Carroccio del parlamentare abruzzese Antonio Martino, nel 2018 eletto con Forza Italia.

Parteciperà tra gli altri il vice presidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente.