LEGA: DOMANI MINISTRO PER LE DISABILITA’ LOCATELLI A SILVI E GIULIANOVA

SILVI – Il ministro per le Disabilità, la deputata Alessandra Locatelli, domani nel Teramano.

Alle 15.30 sarà a Silvi per un incontro istituzionale con il sindaco Andrea Scordella, nel palazzo comunale.

Alle 16 sarà al centro aggregativo giovanile “L’isola che c’era”, in viale Europa 15, e alle 16.45 Farà visita alla “Fabbrica dei disabili – consorzio up” in contrada Piane Maglierici.

Alle 18.00 il ministro sarà a Giulianova e visiterà la “Piccola Opera Charitas”, in via Ruetta Scarafoni 3, per concludere l’incontro alle 19 con la società sportiva paralimpica di basket in carrozzina “Amicacci” in via Galileo Galilei 377.