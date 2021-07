LEGA, DOMANI SALVINI IN ABRUZZO PER REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA: TAPPA A PESCARA E L’AQUILA

L’AQUILA – Il leader della Lega, Matteo Salvini, domani in Abruzzo.

Salvini sarà a Pescara, in piazza I maggio, alle 10.30, per un punto stampa e per incontrare militanti ed elettori; stesso programma a L’Aquila, alle 16.30, in corso Vittorio Emanuele 45.

La visita del segretario del carroccio rientra nell’ambito della campagna avviata in tutta Italia per chiedere il referendum sulla riforma della giustizia, attraverso gazebo nei quali è possibile aderire all’iniziativa. Obiettivi del Carroccio sono processi veloci, certezza della pena, stop alle correnti, giustizia giusta e equo processo per tutti. Temi sui quali viene proposta una serie di quesiti referendari.

“È una grande battaglia di democrazia e libertà, priva di ideologie, nell’interesse dei cittadini e soprattutto di quei magistrati perbene e non politicizzati”, sottolinea il coordinatore regionale della Lega, il deputato Luigi D’Eramo.