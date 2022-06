L’AQUILA – Il vice segretario nazionale, il deputato Andrea Crippa, domani sarà a L’Aquila per sostenere i candidati della Lega alle amministrative del prossimo 12 giugno.

Dopo aver incontrato il sindaco Pierluigi Bondi, l’esponente del Carroccio insieme al segretario regionale, il deputato aquilano Luigi D’Eramo, farà il punto in una conferenza stampa convocata alle 11:30 nella sede regionale della Lega, in via Bazzano 2.