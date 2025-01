LEGA: DOMENICA A SULMONA RACCOLTA FIRME A SOSTEGNO FORZE DELL’ORDINE E DECRETO SICUREZZA

SULMONA – La Lega sarà presente con il suo banchetto a Sulmona domenica 26 gennaio, a partire dalle ore 16:00, in Corso Ovidio, nei pressi del Bar Europa, per una raccolta firme a sostegno delle forze dell’ordine e delle proposte del “Ddl Sicurezza”

La Lega, si legge nella nota, "è sempre stata al fianco delle forze dell'ordine, che rischiano quotidianamente la vita per proteggere i cittadini. Abbiamo il dovere di difendere i diritti di chi dedica la propria vita a questo impegno. Tra le principali proposte troviamo: l'introduzione delle body cam per garantire maggiore trasparenza e protezione contro le accuse infondate; una tutela legale adeguata per le forze dell'ordine, i militari e i vigili del fuoco, con un risarcimento fino a 10.000 euro per ogni fase del procedimento legale; pene più severe per reati di violenza, minacce e lesioni contro i pubblici ufficiali, per tutelare la dignità di chi indossa la divisa; sanzioni più severe per prevenire rivolte in carcere e nei centri di accoglienza; e l'estensione dell'uso del taser a tutte le forze dell'ordine a livello nazionale. Siamo certi che i cittadini risponderanno con entusiasmo a questa iniziativa, poiché si tratta di un tema che coinvolge tutti.

Chi non potrà essere presente di persona potrà firmare anche online su legaonline.it.