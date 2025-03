L’AQUILA – La Lega si prepara al congresso provinciale dell’Aquila per l’elezione del nuovo coordinatore.

L’appuntamento è per venerdì 14 marzo, alle ore 16, nella sede di via Bazzano, nel capoluogo regionale.

In queste ore si è al lavoro per una candidatura unitaria: l’intesa sarebbe stata trovata sul capogruppo in Consiglio comunale, Daniele Ferella.

La scelta contempla i desiderata dei due uomini forti del territorio aquilano, il sottosegretario all’Agricoltura ed ex coordinatore regionale, Luigi D’Eramo, e il vice presidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente. Secondo quanto si è appreso, ci sarebbe la nomina di più vice coordinatori.

Il nuovo coordinatore provinciale prenderà il posto di Eliana Morgante, già presidente Adsu L’Aquila, l’Azienda per il diritto agli studi universitari, che si è dimessa con una nota polemica contro l’allora segretario regionale D’Eramo, poi sostituito dal capogruppo del carroccio in Consiglio regionale Vincenzo D’Incecco.