LEGA: ELIANA MORGANTE SEGRETARIO MARSICA, ELETTO DIRETTIVO E NOMINATI COORDINATORI TERRITORIALI

AVEZZANO – Va avanti anche in provincia dell’Aquila la stagione dei congressi lanciata dalla Lega in tutta Italia: nei giorni scorsi la professoressa Eliana Morgante è stata eletta segretario di sezione della Marsica.

Insieme a Morgante, da alcuni mesi segretario provinciale dell’Aquila, nel corso del congresso che si è svolto ad Avezzano, sono stati indicati anche i quattro componenti del consiglio direttivo: si tratta di Annamaria Saturnini, Marino Cecilia, Marco Bernardini e Massimiliano Fracassi.

Sono stati nominati i coordinatori territoriali di area: Valle Roveto, Andrea Montaldi, Marsica Est, Marino Cecilia, Piana del Cavaliere, Marco Bernardini, area Avezzano, Annamaria Saturnini.

In questo senso, c’è stata una conferma in blocco, un chiaro segnale, come ha sottolineato la neo segretaria di sezione della Marsica,” del buon lavoro fatto finora. In questa prima stagione congressuale, la ripartizione in base alle regole statutarie ha portato a stabilire che la sezione coincida con la Marsica: sempre alla luce delle regole, hanno preso parte al congresso i componenti Som con la militanza più lunga. Nelle prossime settimane verranno nominati i commissari cittadini ed i responsabili delle varie aree tematiche”.

“Sono molto orgogliosa del risultato in questa prima stagione congressuale che ha preso atto del buon lavoro fatto ponendo contestualmente le basi per allargare i confini del nostro partito – ha spiegato la professoressa Morgante -. La votazione non ha fatto altro che confermare, nell’ottica della continuità, il grande lavoro di capillarizzazione territoriale e l’importanza di una rappresentanza che dia respiro e dignità a tutto il territorio”.

“Già un anno fa, con lungimiranza e attenzione, il partito Marsicano è stato diviso in macroaree, ognuna con le proprie caratteristiche e peculiarità, individuando poi in ogni comune un rappresentante cittadino. Vogliamo continuare a lavorare con un metodo efficace che ci ha consentito di raggiungere, anche nell’ultima tornata delle politiche, una tra le percentuali più alte d’Abruzzo. Ed è per questo che sono stati riconfermati i coordinatori territoriali di area. Con la stessa visione di continuità e allo stesso tempo aprendo il partito a nuove forze e sensibilità, si procederà a breve alla nomina dei commissari cittadini e dei responsabili delle varie aree tematiche. C’è molto da fare, tanti sono i progetti che stiamo seguendo e mettendo in campo con i nostri rappresentanti istituzionali”, ha concluso il neo segretario di sezione della Marsica.