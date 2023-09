LEGA: ELISABETTA DE BLASIS LASCIA DELEGAZIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

STRASBURGO – L’eurodeputata aquilana Elisabetta De Blasis lascia il gruppo ID e la delegazione della Lega all’Eurocamera.

Lo fa sapere la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, durante gli annunci di apertura della sessione plenaria in corso a Strasburgo.

De Blasis aveva già annunciato l’intenzione di lasciare il gruppo ID in un post Facebook pubblicato nel fine settimana in cui annunciava che “in questo partito o, meglio, in ciò che ne resta, esistono sensibilità talmente diverse per le quali non è più possibile proseguire un percorso politico condiviso. Si può accettare di essere tappeti sotto cui nascondere la polvere, ma non zerbini”.

De Blasis, cardiologa ed ex consigliere comunale dell’Aquila, passa ora nel gruppo dei non iscritti.