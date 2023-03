LEGA: EMANUELE EVANGELISTA SEGRETARIO PROVINCIA PESCARA, ELETTO ANCHE IL DIRETTIVO

PESCARA – Nel congresso provinciale del partito di Matteo Salvini, svoltosi questo pomeriggio, i militanti dei 46 comuni che compongono la sezione, per acclamazione, hanno designato Emanuele Evangelista segretario provinciale del partito.

Nel corso del congresso sono stati eletti i sei componenti del consiglio direttivo: si tratta di Luca Labricciosa, Hermo D’Astolfo, Daniele Ciacci, Salvatore Di Pino, Armando Foschi, Corrado Di Battista.

“Ringrazio sinceramente il commissario provinciale Lino Galante per il preziosissimo lavoro svolto in questo periodo che ha portato benefici non solo al partito ma a tutto il territorio. Ringrazio tutti i militanti e gli amministratori locali per la fiducia riposta nei miei confronti e con il contributo di tutti valorizzeremo con maggior efficacia la nostra provincia nevralgica per l’economia regionale”, commenta in una nota il neo segretario Evangelista, a margine del congresso di sezione che chiude il percorso nel pescarese che vede segretario Marco Di Giacomo a Pescara e Anthony Aliano a Montesilvano.