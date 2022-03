LEGA, FASULO COORDINATRICE A TERAMO: “ONORATA PER L’INCARICO, AL LAVORO PER TERRITORIO”

TERAMO – “Solo poche righe per ringraziare il coordinatore regionale, l’onorevole Luigi D’Eramo“.

Inizia così la nota del commissario cittadino di Teramo, l’avvocato Arianna Fasulo. Ringraziamenti anche “ai parlamentari Giuseppe Bellachioma e Antonio Zennaro, ai consiglieri regionali Emiliano Di Matteo (vice coordinatore regionale) e Simona Cardinali, all’assessore Pietro Quaresimale, ed inoltre il coordinatore provinciale Jwan Costantini, per la fiducia che mi hanno riservato, dandomi l’opportunità di assumere questo ruolo e offrendomi la possibilità di contribuire alla crescita e al radicamento della Lega nel territorio”.

E aggiunge: “lavorerò per cambiare le negatività con progetti concreti, dedicheremo la nostra azione ed i nostri pensieri al territorio con un’opera di ricostruzione e di rinnovamento per Teramo”.

“Invertire la rotta? Se necessario si, tanto sono fiduciosa del fatto che gli elementi per iniettare speranza nel coordinamento cittadino ci sono, basta saperli utilizzare. Non lamentiamoci di una politica che non si occupa di noi. Piuttosto occupiamoci noi della politica vedendola come una missione di vita che possa servire a costruire la nostra società del futuro”.

“Sarà mia premura confrontarmi per creare un colloquio sempre più costruttivo, pacato e moderato con tutte le forze di centrodestra per far sì che il progetto politico che metteremo in campo venga condiviso e supportato. Il Mio ed il Nostro impegno mi sento di dire sarà totale”, conclude Fasulo.