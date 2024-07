LEGA FUORI DALLA GIUNTA DI MONTESILVANO: EVANGELISTA, “UN GRAVE ATTO DI ARROGANZA”

MONTESILVANO – “Purtroppo siamo costretti a constatare che la coalizione di centrodestra esiste ed è unita solo all’apparenza e soprattutto quando fa comodo. E oggi evidentemente non lo fa più. Lasciare fuori la Lega dalla giunta comunale di Montesilvano (Pe) è un grave atto di arroganza, che sarà oggetto di valutazione”. Così il segretario provinciale della Lega, Emanuele Evangelista, quello cittadino di Montesilvano, Anthony Aliano e il consigliere comunale Ernesto De Vincentiis.

“La Lega – sottolineano – ha sempre ascoltato, rispettato e tenuto in considerazione gli alleati, anche quando non avevano i numeri per governare. E lo ha fatto per quelle regole non scritte di buonsenso, su cui i partiti del centrodestra hanno dall’inizio basato i loro rapporti. Lo stesso rispetto e lo stesso trattamento non ci sono però ora per la Lega. Di colpo, non esistono più regole di buonsenso, spirito di coalizione, partecipazione nelle scelte e questo è gravissimo. Su quanto accaduto a Montesilvano, nei prossimi giorni, – proseguono Evangelista, Aliano e De Vincentiis – faremo le dovute analisi con gli altri dirigenti del partito. Intanto aspettiamo di conoscere l’intero quadro amministrativo e, quindi, in che modo Fratelli d’Italia, Forza Italia e la lista civica Montesilvano Sceglie intendono governare da soli la città”.

“Di sicuro, visto che la Lega è stata esclusa da ogni tipo di discussione e decisione, faremo un controllo serrato su tutti gli atti che saranno prodotti. Di volta in volta, si valuterà il da farsi rispetto a ciò che verrà determinato. Lasciare fuori la Lega dalla giunta, ribadiamo, è una scelta grave e ingiustificabile, un atto di arroganza, proprio per il mancato rispetto di quelle norme di buonsenso, che hanno sempre regolato i rapporti nel centrodestra. Un atto, peraltro, che non fa bene alla coalizione che sta governando unita la Regione Abruzzo e che si appresta di nuovo, grazie alla Lega, determinante nella vittoria al primo turno del sindaco Masci, a governare la città di Pescara. Per questo, riteniamo che sia necessario un confronto urgente con gli alleati sul tavolo regionale per verificare se la coalizione ha interesse a governare con la Lega a Montesilvano, così come nel resto della regione. “Verso i nostri alleati – sottolinea De Vincentiis – abbiamo sempre mostrato grande correttezza. Quella stessa correttezza che non c’è ora nei nostri riguardi. Forse non ci si ricorda più che è grazie alla Lega se qualcuno 5 anni fa è diventato sindaco per poi oggi essere riconfermato”.