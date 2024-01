SULMONA – In vista delle elezioni regionali del 10 marzo, il Segretario Regionale della Lega Salvini Abruzzo, Luigi D’Eramo, ha affidato a Lino Galante il ruolo di Commissario per la Valle Peligna e Alto Sangro in provincia dell’Aquila.

Il prestigioso e delicato incarico ha lo scopo, come dichiarato da D’Eramo, di affiancare alla classe dirigente e ai candidati della Lega del territorio in questione, una persona di provata capacità nella organizzazione politica ed elettorale.