LEGA GIOVANI ABRUZZO: GIADA DI MUZIO COORDINATORE REGIONALE, CLADIO CARRETTA IL VICE

PESCARA – Giada Di Muzio è il nuovo coordinatore regionale della Lega Giovani Abruzzo.

Nel dicembre scorso, Di Muzio è stata anche eletta nella prima Commissione Pari Opportunità del Comune di Spoltore, dove risiede. Alle ultime elezioni studentesche dell’Università D’Annunzio”, è risultata la quinta più votata nella Consulta degli studenti.

Vice coordinatore sarà invece Claudio Carretta, vicesindaco di Casacanditella e consigliere provinciale a Chieti.

“La nomina rappresenta il coronamento di un percorso di militanza, partecipazione e impegno all’interno del movimento giovanile della Lega”, sottolinea Vincenzo D’Incecco, capogruppo in consiglio regionale coordinatore regionale della Lega Abruzzo.

“Ringrazio l’onorevole Luca Toccalini, segretario federale della Lega Giovani, per l’attenzione che mostra sempre verso i nostri ragazzi e il territorio – aggiunge D’Incecco –. Un grande ringraziamento a Nino Giuseppe Critelli, coordinatore regionale uscente, per l’impegno e l’importante lavoro svolto in questi anni. Le nomine di Giada e Claudio sono il riconoscimento di un percorso di passione e dedizione, che incarna pienamente i valori della Lega Giovani e della Lega Abruzzo”.