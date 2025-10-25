LEGA GIOVANI ABRUZZO: NOMINATI I NUOVI COORDINATORI PROVINCIALI

L’AQUILA – Prosegue il percorso di riorganizzazione della Lega Giovani in Abruzzo.

Dopo la nomina di Giada Di Muzio a coordinatore regionale e di Claudio Carretta a vice coordinatore, sono stati ufficializzati anche i nuovi referenti provinciali: Marialourdes Aimi per L’Aquila, Mattia D’Onofrio per Chieti, Filippo Guidi per Pescara e Riccardo D’Ercole per Teramo.

“Con queste nomine la Lega Giovani si radica ancora di più sul territorio, rafforzando un processo di rinnovamento che unisce entusiasmo, competenze e visione politica”, dichiarano in una nota Vincenzo D’Incecco e Sabrina Bocchino, rispettivamente coordinatore e vice coordinatore regionale della Lega Abruzzo.

“Il coinvolgimento delle nuove generazioni – proseguono – è fondamentale per dare continuità all’azione del partito e costruire una rete capace di rappresentare con efficacia le istanze delle comunità locali. Questo nuovo assetto direttivo nasce dalla volontà di lavorare in maniera concreta sul territorio, affiancando figure di esperienza a nuove energie, per garantire stabilità ma anche slancio al partito”.

“Ai neo coordinatori provinciali e a tutta la Lega Giovani – concludono D’Incecco e Bocchino – rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro, certi che sapranno affrontare questo ruolo con impegno e responsabilità”.