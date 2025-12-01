LEGA GIOVANI ABRUZZO: PRESENTATO IL NUOVO DIRETTIVO, “SQUADRA COMPETENTE E COESA”

CHIETI – “Un pomeriggio di confronto, dibattito politico e soprattutto un’occasione per discutere insieme dei progetti futuri, mettendo sempre al centro i giovani”.

Si è tenuta, ieri, nella sala consiliare della Provincia di Chieti, l’iniziativa “Audentia et Ventis Adversis” durante la quale è stato ufficialmente presentato il nuovo direttivo della Lega Giovani Abruzzo.

A guidare la squadra, la coordinatrice regionale Giada Di Muzio affiancata dal vice Claudio Carretta, con il supporto dei responsabili provinciali: Filippo Guidi (Pescara), Marialourdes Aimi (L’Aquila), Riccardo D’Ercole (Teramo) e Mattia D’Onofrio (Chieti).

All’evento hanno partecipato esponenti nazionali e regionali della Lega. Erano presenti i deputati Luca Toccalini, coordinatore nazionale della Lega Giovani; Alberto Bagnai, presidente della Commissione bicamerale di Controllo Enti Gestori e Andrea Crippa; Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale Lega Abruzzo; il saggista e opinionista Francesco Giubilei.

“L’entusiasmo e la grande partecipazione all’iniziativa sono il segno della forza della Lega Giovani Abruzzo – sottolinea Di Muzio – È solo l’inizio di un percorso che ci vedrà protagonisti sui territori grazie al lavoro di una squadra competente, motivata e coesa”.