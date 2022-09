LEGA GIOVANI CHIETI: MANUEL MONTANARO NUOVO COORDINATORE PROVINCIALE

CHIETI – “Ringrazio tutti i ragazzi, in particolare la coordinatrice uscente Gloria Verratti e il segretario regionale Francesco De Santis, per la fiducia accordatami. Sono contento di questo nuovo ruolo e in vista dell’importante appuntamento dell’elezioni politiche del 25 settembre continueremo ad impegnerci al massimo, al fianco dei nostri candidati, per portare avanti proposte concrete come la cancellazione del numero chiuso per l’accesso alla Facoltà di Medicina”.

Così il neo coordinatore provinciale della Lega Giovani Manuel Montanaro, studente ventunenne di Economia aziendale all’Università D’Annunzio.

Gloria Verratti, coordinatrice uscente, ha aggiunto: “Faccio a Manuel i miei migliori auguri, un ragazzo concreto, preparato e pieno di valori. Ha dimostrato di avere le qualità giuste per ricoprire questo incarico e per questo sono certa che farà bene e che il movimento giovanile continuerà a crescere”.