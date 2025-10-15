LEGA GIOVANI: D’INCECCO E BOCCHINO, “INACCETTABILI INSULTI SOCIAL CONTRO GIADA DI MUZIO”

PESCARA – “Gli insulti comparsi sui social ai danni di Giada Di Muzio, nostro coordinatore regionale della Lega Giovani Abruzzo, sono vergognosi e inaccettabili”.

Così, in una nota, Vincenzo D’Incecco e Sabrina Bocchino, coordinatore regionale e vice coordinatore regionale Lega Abruzzo.

“Un conto sono il confronto e la critica, anche accesi, altro sono le offese gratuite – osservano – Offese che non sono tollerabili mai, ancora meno se nei confronti di una giovane donna che ha scelto di impegnarsi in prima persona, mettendo tempo, passione e competenza al servizio della propria comunità. Tutto questo è molto triste e preoccupante. Giada rappresenta al meglio lo spirito della Lega Giovani: preparazione ed entusiasmo. A lei va la solidarietà e il pieno sostegno di tutta la Lega Abruzzo”.