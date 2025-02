LEGA GIOVANI PESCARA: “PARTECIPIAMO ALLA GIORNATA DEL RICORDO PER NON DIMENTICARE”

PESCARA – La Lega Giovani Pescara ricorda l’importanza della Giornata del Ricordo, ricorrenza istituita per commemorare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata.

“Riteniamo fondamentale mantenere viva la memoria di una pagina tragica della nostra storia – dichiara la responsabile provinciale dei giovani Giada Di Muzio – affinché il sacrificio di tanti uomini non venga mai dimenticato. Migliaia di cittadini sono morti e centinaia di migliaia sono stati costretti a lasciare le loro case per scappare dalle persecuzioni del Maresciallo Comunista Tito“.

Per sottolineare l’importanza di questa giornata, la Lega Giovani ha pubblicato sui propri canali social un video in cui si invita la cittadinanza a riflettere su quanto accaduto e a tramandare il ricordo di quei tragici eventi alle nuove generazioni. “La memoria storica è un dovere morale – prosegue Filippo Guidi, responsabile Dipartimento Politiche Giovanili Lega Pescara – e partecipare a questa ricorrenza significa difendere la verità e rendere omaggio a chi ha sofferto. Non bisogna fare distinzione di vittime, tutti meritano rispetto e memoria per ciò che hanno passato”.