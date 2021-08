LEGA, IL MINISTRO ERIKA STEFANI IN ABRUZZO: IL PROGRAMMA

PESCARA – Il coordinatore regionale della Lega, il deputato Luigi D’Eramo, accompagnerà il ministro alla Disabilità, Erika Stefani, nella sua visita in Abruzzo mercoledì 4 agosto.

Prima tappa a Montesilvano – a partire dalle 10.30 – il ministro visiterà la spiaggia accessibile “Mare senza barriere” (via Aldo Moro c/o Rosa dei Venti altezza via Petrarca). Previsto un Punto Stampa per il rilascio di interviste.

Alle 12.30 trasferimento a Francavilla, Contrada Alento – Via Adriatica Nord, 1: il ministro sarà a disposizione della stampa durante la visita alla sede del Candidato sindaco Roberto Angelucci.

Nel pomeriggio alle 16 a Lanciano il Ministro inaugurerà la sede della Lega in Corso Trento e Trieste 100, a seguire sarà in Piazza Plebiscito nella Sala di Conversazione dove incontrerà la stampa e gli operatori a tutela delle persone con disabilità.

Alle 18.30 ultima tappa per Vasto ne “La Cascina del Bosco di Don Venanzio” di Pollutri dove incontrerà il candidato sindaco Guido Giangiacomo e gli operatori a tutela delle persone con disabilità.