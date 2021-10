LEGA: IL MINISTRO PER LE DISABILITA’ ERIKA STEFANI DOMANI IN ABRUZZO

LANCIANO – “Il ministro per le Disabilità, Erika Stefani, sarà domani in Abruzzo per incontri pubblici con associazioni di categoria”.

A darne notizia il coordinatore regionale della Lega, l’onorevole Luigi D’Eramo.

Domani, mercoledì 13 ottobre, alle 14.30 il ministro sarà a Lanciano in via Fabio Filzi, 2 in Casartigiani – Sala Buccella, mentre alle 17 sarà all’Hotel Roses in viale Makarska a Roseto degli Abruzzi.

“Sarà un momento importante anche per associazioni del territorio che avranno l’occasione di condividere con il ministro Stefani le problematiche che quotidianamente si trovano ad affrontare”, si legge in una nota.