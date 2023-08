LEGA, IL SALUTO DI SALVINI A BOCCHINO DA FORTE DEI MARMI: “AL LAVORO PER IL NOSTRO ABRUZZO”

FORTE DEI MARMI – Un incontro inaspettato a Forte dei Marmi (Lucca) quello tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, e la giovane Ludovica, figlia della consigliera regionale del carroccio Sabrina Bocchino.

In un video Salvini saluta Bocchino e scherza: “le controlliamo noi”, riferendosi alla ragazza e alle amiche.

“Ringrazio di cuore il nostro leader, Matteo Salvini, per l’inedito ma molto apprezzato modo di inviarmi i suoi saluti attraverso mia figlia Ludovica incontrata a Forte dei Marmi. La carineria che Salvini mi ha voluto riservare è uno sprone a lavorare ancora meglio per la Lega e per la nostra regione”, scrive la consigliera regionale.

Bocchino, 52 enne di Vasto (Chieti), segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ha già annunciato che si ricandiderà alle prossime elezioni regionali in programma a primavera, sempre con la Lega, “per dare continuità all’impegno e ai risultati ottenuti in questi anni, per fare sempre di più, e sempre meglio”.