LEGA: IMPRUDENTE, “VISITA SALVINI A LFOUNDRY CONFERMA ATTENZIONI VERSO MULTINAZIONALE”

AVEZZANO – “Le nostre attenzioni nei confronti di LFoundry, colosso industriale internazionale della innovazione, la seconda più grande azienda presente in Abruzzo dopo Stellantis, non sono mai mancate, sia a livello regionale sia a livello nazionale. Oggi con la visita del nostro leader e vice premier Salvini c’è stata l’ennesima conferma”.

Così il vice presidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente, che in mattinata ha accompagnato il vice premier, Matteo Salvini, ministro per le Infrastrutture e Trasporti e leader della Lega, in una visita nell’insediamento industriale di Avezzano della multinazionale LFoundry. Salvini e Imprudente, alla presenza del coordinatore abruzzese del Carroccio, Luigi D’Eramo, sottosegretario all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, e al vice segretario nazionale e parlamentare, Andrea Crippa, hanno incontrato i vertici manageriali, guidati dal Ceo, Marcello D’Antioca, i quali hanno fatto il punto sulla situazione attuale e sugli obiettivi dell’azienda. La multinazionale che dà lavoro a circa 1300 persone, è leader nella produzione di semiconduttori.

“Con l’incontro di oggi, molto cordiale e produttivo, si è rafforzata ancora di più la collaborazione istituzionale che ha contraddistinto questi i ultimi cinque anni di governo regionale di centrodestra – ha spiegato ancora Imprudente, ricandidato con la Lega alle elezioni regionali del prossimo 10 marzo -. Siamo stati sempre disponibili ad intervenire nelle varie vicende, a partire dallo sviluppo e il mantenimento dei livelli occupazionali, aspetto determinante per l’economia della Marsica e dell’Abruzzo”.