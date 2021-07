LEGA: IN ABRUZZO IL 3 E 4 LUGLIO 27 GAZEBO PER RACCOLTA FIRME REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA

PESCARA – Parte la campagna di raccolta firme della Lega per i referendum sulla giustizia anche in Abruzzo.

Appuntamento il 3 e 4 luglio con oltre 27 gazebo in altrettante piazze e in tutti i municipi: “da sabato gli abruzzesi potranno firmare ed essere protagonisti di una grande riforma della Giustizia”, si legge in una nota.

“Comincia una grande battaglia di democrazia e libertà, senza steccati ideologici, nell’interesse dei cittadini e soprattutto della stragrande maggioranza dei magistrati perbene e non politicizzati”, dichiara in una nota il leader della Lega Matteo Salvini.

Obiettivi della Lega sono processi veloci, certezza della pena, stop alle correnti, giustizia giusta e equo processo per tutti. Ecco i referendum per i quali parte la raccolta firme:

1. Riforma del CSM;

2. Responsabilità diretta dei magistrati;

3. Equa valutazione dei magistrati;

4. Separazione delle carriere;

5. Limiti agli abusi della custodia cautelare;

6. Abolizione del decreto Severino.