LEGA LANCIA “OSSERVATORIO SU ISLAMIZZAZIONE”: “BATTAGLIA DI SICUREZZA E CIVILTA'”

ROMA – Un “Osservatorio nazionale sul fenomeno dell’islamizzazione” composto da parlamentari della Lega, sottosegretari, componenti del governo, ma anche 20 sindaci selezionati in tutti Italia per “monitorare il fenomeno” e mettere a punto “proposte”.

L’iniziativa è stata lanciata dalle tre europarlamentari leghiste Susanna Ceccardi, Anna Maria Cisint e Silvia Sardone nel corso di una conferenza stampa alla Camera di presentazione di un pacchetto di proposte del partito su sicurezza e immigrazione.

“Il governo deve fare di più contro l’islamizzazione – ha detto Sardone – l’Osservatorio ha lo scopo di produrre un pacchetto di norme contro l’islamizzazione del nostro Paese. Alcune proposte ci sono già, come quella dell’onorevole Iezzi per il divieto del velo islamico e per togliere il giustificato motivo, siamo contenti che su questo ci sia anche il consenso di FdI. Ma ci vuole più coraggio – ha aggiunto – il velo va abolito anche nelle scuole perché le bambine devono avere tutte la stessa libertà e dignità”.

Mentre Ceccardi ha sottolineato: “I fenomeni legati all’islamizzazione sono sempre più aggressivi. Parliamo di mutilazioni genitali, matrimoni forzati. Reati che violano la libertà delle donne. Non è una battaglia solo di sicurezza ma di civiltà”.