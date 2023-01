LEGA L’AQUILA: DOMANI CONVEGNO “EUROPA PER LE PMI” CON L’EURODEPUTATO VALENTINO GRANT

L’AQUILA – La Sezione della Lega L’Aquila ha organizzato, alla presenza l’eurodeputato Valentino Grant, un convegno su “L’Europa per le pmi: agevolazioni, opportunità e sfide per il 2023” domani 14 gennaio alle 16:00 al Palazzetto dei Nobili, in Piazza Santa Margherita, a L’Aquila.

Parteciperanno all’incontro il Sottosegretario di Stato all’agricoltura e della sovranità alimentare, Luigi D’Eramo, il vice presidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente, l’eurodeputata Elisabetta De Blasis e il segretario cittadino, Roberto Jr. Silveri.