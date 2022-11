LEGA L’AQUILA: ROBERTO SILVERI JR. NUOVO SEGRETARIO CITTADINO

L’AQUILA – Roberto Silveri Jr, già consigliere comunale dell’Aquila, nuovo segretario cittadino.

L’ufficialità è arrivata nel corso del congresso della Lega aquilana, sabato scorso, per rinnovare la segreteria cittadina.

Molti i punti trattati nella relazione del segretario uscente, Giorgio Fioravanti, prima di passare il testimone a Silveri.

“Onorato di raccogliere l’importante sfida di guidare la Lega a livello territoriale per continuare un importante lavoro svolto”, il commento di Silveri.

“Mi impegnerò a radicare maggiormente il partito di Matteo Salvini nella comunità per raccogliere le proposte utili che si concretizzeranno in fatti, impiegando al meglio la filiera di governo nazionale e governo regionale rappresentato in Abruzzo rispettivamente dal coordinatore regionale nonché sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, Luigi D’Eramo e dal vice presidente della Giunta regionale, Emanuele Impurudente“.