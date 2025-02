LEGA L’AQUILA: “SICUREZZA NELLE SCUOLE E’ COSA SERIA, DALLA SCHLEIN SOLO UNA PASSERELLA ELETTORALE”

L’AQUILA – “La passerella elettorale del segretario del Partito Democratico, Elly Schlein è stata una messa in scena offensiva per tutto il lavoro che L’Aquila e gli aquilani hanno portato avanti in 15 anni di ricostruzione”. Così in una nota stampa il gruppo consiliare della Lega L’Aquila, che accusa: “Devono essersi dimenticati gli onorevoli deputati del Partito Democratico che, dal 2009 al 2017, la ricostruzione è stata trattata dai loro locali rappresentanti del Pd con un atteggiamento di grande sufficienza e distrazione. Il lavoro di messa in sicurezza degli edifici pubblici e delle scuole comunali e provinciali è stato uno sforzo amministrativo ed economico e progettuale che il nostro governo di centrodestra ha riorganizzato e avviato dal 2017 ad oggi”.

“Se solo i sodali locali della Segretaria dem le avessero fatto leggere l’ordine del giorno, approvato in consiglio comunale sul tema delle scuole, le avrebbero evitato di fare affermazioni errate; probabilmente non fa loro piacere dire che tra il 2023 e il 2024 il governo di centrodestra ha finanziato le schede progetto delle scuole da ricostruire inviate al Cipess e che hanno dormito dal 2021. Così come pure che il comune dell’Aquila ha vinto due bandi PNNR per le prime scuole agibili ma da sostituire. Se magari avesse accettato l’invito del sindaco ad un incontro istituzionale magari lo avrebbero saputo da chi, con grande impegno e fatica, sta dedicandosi in prima persona e col sostegno della sua maggioranza a migliorare al massimo possibile la sicurezza e la vita di studenti, docenti, dirigenti e collaboratori scolastici tutti”.