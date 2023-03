LEGA: MAURIZIO BUCCI SEGRETARIO PROVINCIA CHIETI, ELETTO ANCHE IL DIRETTIVO

FRANCAVILLA AL MARE – Nel congresso provinciale della Lega, svoltosi questa mattina, i militanti dei 104 comuni che compongono la sezione hanno designato Maurizio Bucci, sindaco di Gamberale, segretario del partito della provincia di Chieti.

Presenti tra gli altri il deputato Alberto Bagnai e l’assessore regionale Nicola Campitelli.

Nel corso del congresso sono stati eletti i dieci componenti del consiglio direttivo: si tratta di Mario Colantonio, Rocco Finardi, Ermanno Falone, Emilia De Matteo, Giovanni Finoro, Fabrizio Leonelli, Mario Di Felice, Federico Di Palma, Pierfrancesco Sgrò.

“Ringrazio sinceramente Luigi Leonzio per l’importante lavoro svolto finora e tutti i militanti e gli amministratori locali per la fiducia riposta nei miei confronti. Sono sicuro che con il contributo di tutti valorizzeremo con maggior efficacia la Provincia produttrice del Pil regionale, nazionale ed europeo”, commenta in una nota il neo segretario Bucci, a margine del congresso di sezione presieduto da Riccardo Chiavaroli.