LEGA: MINISTRO DISABILITA’ STEFANI DOMANI POMERIGGIO A SILVI MARINA ED ATRI

TERAMO – Il ministro per le disabilità Erika Stefani sarà in Abruzzo domani, 24 agosto, per la campagna elettorale per elezioni politiche del prossimo 25 settembre: l’esponente nazionale della Lega sarà in provincia di Teramo, alle 16 a Silvi Marina per un visita al Centro di Formazione professionale “Consorzio Up”, e alle 18 ad Altri per un incontro nella Fattoria sociale e didattica “Rurabiliandia”.

Il mini tour di Stefani arriva il giorno dopo la visita del leader nazionale, Matteo Salvini, che sarà presente questa sera a Giulianova, dove incontrerà i giornalisti nel punto stampa alle 21.

“È il segnale della grande attenzione che il Carroccio riserva alla nostra Terra – spiega il coordinatore regionale, il deputato Luigi D’Eramo – Altri autorevoli esponenti saranno in Abruzzo nelle prossime settimane di campagna elettorale”.