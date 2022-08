LEGA: MINISTRO DISABILITA’ STEFANI IN ABRUZZO IL 24 AGOSTO

L’AQUILA – Il ministro per le disabilità Erika Stefani sarà in Abruzzo il prossimo 24 agosto per la campagna elettorale per elezioni politiche del prossimo 25 settembre: l’esponente nazionale della Lega sarà nel territorio regionale il giorno dopo la visita del leader, Matteo Salvini, a Giulianova.

“Non solo Salvini, in Abruzzo sono arrivati ed arriveranno tanti personaggi nazionali del nostro partito a riprova delle attenzioni che sono state sempre riservate alla nostra regione”, spiega il coordinatore regionale, il deputato Luigi D’Eramo.