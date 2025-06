LEGA: NUOVE NOMINE IN PROVINCIA DELL’AQUILA, “PROSEGUE PERCORSO DI COSTRUZIONE E RADICAMENTO”

L’AQUILA – “Prosegue il percorso di costruzione e radicamento della Lega nella provincia dell’Aquila”.

Inizia così la nota inviata dalla Lega Abruzzo il giorno dopo il summit di Roma alla presenza dei vertici nazionali per esaminare il preoccupante flop alle recenti amministrative di Ortona e Sulmona.

Il segretario provinciale Lega L’Aquila, Daniele Ferella, ha nominato Patrizio Schiazza nuovo commissario della Valle Peligna e dell’Alto Sangro e designato nuovi coordinatori territoriali in tre aree strategiche della Marsica Andrea Montaldi, coordinatore per la Valle Roveto; Marco Bernardini, coordinatore per Carsoli e la Piana del Cavaliere, e Marino Cecilia, coordinatore per la Valle del Giovenco.

Ferella ringrazia “il commissario uscente Lino Galante per l’impegno profuso e il lavoro svolto durante il suo incarico. A Schiazza rivolgo i migliori auguri, certo delle sue qualità politiche, professionali e umane. Con questa e altre nomine fatte oggi si dà seguito al mandato ricevuto, con l’obiettivo di garantire punti di riferimento politici stabili per la sezione di Sulmona e per l’intero territorio della Valle Peligna e dell’Alto Sangro”.

A Montaldi, Bernardini e Cecilia, “i nostri migliori auguri, sicuri che faranno un ottimo lavoro”, aggiunge Ferella insieme al commissario della Sezione di Avezzano Andrea Longo e alla coordinatrice marsicana Lorella Parisse.

“Avremo al nostro fianco – sottolineano Longo e Parisse – tre validi riferimenti territoriali, con cui condividere il percorso di crescita e consolidamento della Lega. Sono persone dalle indiscusse capacità, con le quali lavoreremo in stretta collaborazione per il bene del territorio che rappresentiamo”.