CHIETI – Prosegue l’attività di riorganizzazione della Lega nella provincia di Chieti.

Nominati due vice segretari provinciali: Mario Colantonio e Pierfrancesco Galante, quattro commissari cittadini e due responsabili territoriali. I commissari cittadini sono Betta Fusilli, che coordinerà il partito a Chieti; Maria Daniele a Furci; Giorgio Travaglini a Casoli, Giuseppe Vaccaro a Casalbordino. Daniele è stata nominata anche responsabile territoriale Alto Vastese. Andrea Laudadio è stato designato quale responsabile territoriale della Lega area Aventino.

“Stiamo procedendo speditamente verso una riorganizzazione capillare del partito nella provincia di Chieti e sono certo che le nomine effettuate contribuiranno a far crescere ancora di più la Lega”, sottolinea in una nota il commissario provinciale della Lega Chieti, Maurizio Bucci.

“Le persone che abbiamo individuato per i ruoli dirigenziali – spiega – hanno tutte grandi capacità e faranno di sicuro un ottimo lavoro. La Provincia di Chieti è molto vasta ed è quindi necessario avere dei punti di riferimento sull’intero territorio per dare risposte concrete così come chiedono i cittadini. Le nuove nomine si aggiungono a quelle effettuate in precedenza”.

“E oggi ci prepariamo in più alle sfide elettorali che nei prossimi mesi porteranno al voto molti Comuni della provincia. Tra loro ci sono i centri più grandi come Chieti e poi Vasto, Francavilla al Mare, San Salvo e Lanciano. Nel frattempo c’è Ortona, dove – aggiunge Bucci – la Lega sta facendo un ottimo lavoro grazie ad un gruppo dirigente, composto da persone valide e preparate, che sicuramente dirà la sua alle Amministrative, in programma a primavera. A tutti auguro un buon lavoro”.