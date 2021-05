LEGA: OGGI E DOMANI TESSERAMENTO E FIRME MADE IN ITALY A L’AQUILA, AVEZZANO E SULMONA

L’AQUILA – Prende il via anche in provincia dell’Aquila la campagna di tesseramento della Lega, avviata in tutta Italia.

Sabato 29 e domenica 30 maggio saranno allestiti i gazebo nei quali sarà possibile aderire al partito di Matteo Salvini.

I gazebo in provincia dell’Aquila saranno allestiti: sabato dalle ore 17 alle 20 ad Avezzano in Piazza Risorgimento; domenica dalle 10 alle 13 su Corso Vittorio Emanuele a L’Aquila; domenica 30 maggio dalle 17 alle 20 su Corso Ovidio a Sulmona.

Sarà anche un’occasione per tornare a riaccendere i riflettori sul Made in Italy e sull’importanza di tutelare le eccellenze delle produzioni italiane contro Nutriscore, vino senza alcol, carne e latte finti, farine di insetti, con l’iniziativa #Mangiacomeparli.

Ai sottoscrittori verrà presentato il Disegno di legge della Lega “Promozione e tutela della dieta mediterranea e divieto dell’uso degli insetti e farine di insetti nelle mense pubbliche e scolastiche”, contestualmente sarà attivata una raccolta firme a difesa proprio del Made in Italy.

Oltre che ai gazebo, la raccolta firme #Mangiacomeparli sarà disponibile anche online, al link: legaonline.it/mangiacomeparli.

Il coordinatore della Lega della provincia aquilana, Tiziano Genovesi, sottolinea che “la campagna di tesseramento avviata sul territorio proseguirà nell’ambito del percorso già intrapreso in questi anni e inserito in un grande progetto di sviluppo del nostro Abruzzo. Inoltre, scenderemo in campo ancora una volta per tutelare i nostri prodotti e i nostri produttori, già in ginocchio a causa della crisi legata all’emergenza Covid”.

Infine, Genovesi ringrazia Luca Danaschi, segretario organizzativo regionale della Lega, “per il grande impegno profuso per mettere in piedi questa grande campagna di tesseramento”.