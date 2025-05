LEGA PROVINCIA DELL’AQUILA: DEL BOCCIO VICESEGRETARIO, NOMINATI COORDINATORI D’AREA

L’AQUILA – Comincia il nuovo corso provinciale della Lega con il conferimento dei primi incarichi di fondamentale supporto al direttivo e che hanno l’obiettivo principale di lavorare alla crescita del partito su tutto il territorio”

Queste le parole del Segretario Provinciale della Lega Daniele Ferella, annunciando che sono state perfezionate le nomine, approvate all’unanimità dal direttivo provinciale, del Vicesegretario Provinciale Antonio Del Boccio, della Coordinatrice dell’area marsicana Lorella Parisse, del Coordinatore dell’area aquilana Fabrizio Gianvincenzo e del Commissario della sezione di Avezzano Andrea Longo.

“Nei prossimi mesi ci aspettano sfide importanti – prosegue Ferella – che partono dal lavoro di persone volenterose, inserite nel territorio e con la capacità di portare avanti i temi più rilevanti sul territorio provinciale di riferimento. Il nostro è sempre stato un partito fortemente radicato e che punta a lavorare per crescere.

“Soprattutto le tre nomine sulla Marsica sono chiamate ad uno sforzo importante di ascolto e dialogo interno al partito, con la coalizione e nei centri marsicani, in vista delle elezioni del prossimo anno in particolare ad Avezzano. Il supporto sull’area aquilana di Gianvincenzo, attivista giovane ma di lungo corso, sarà cruciale per garantire la presenza ovunque vi sia necessità di rappresentare le esigenze al nostro movimento politico. Ringrazio tutti gli incaricati e auguro loro un ottimo lavoro al servizio della provincia dell’Aquila e del partito che da oggi sono chiamati a rappresentare, la Lega”, ha aggiunto Ferella.