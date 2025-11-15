LEGA PROVINCIA DI TERAMO: NUOVI COMMISSARI CITTADINI E RESPONSABILI DIPARTIMENTI

TERAMO – La Lega si riorganizza nella provincia di Teramo.

Questa mattina, a Giulianova, nella sala comunale “Bruno Buozzi”, sono stati presentati i commissari cittadini e i responsabili dei Dipartimenti provinciali.

Una squadra – si legge in una nota – composta da volti nuovi, da persone che hanno scelto di rientrare nel partito oltre che da quelle presenti sin dagli inizi, “a conferma di un radicamento che si rafforza e si amplia”, ha sottolineato il commissario provinciale Andrea Scordella.

Insieme a Scordella, hanno partecipato all’incontro l’onorevole Alberto Bagnai, presidente della Commissione Bicamerale di Controllo sugli Enti Previdenziali; Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale Lega Abruzzo; Pierluigi Tancredi, responsabile dei Dipartimenti Lega Abruzzo; Giacomo D’Ignazio, responsabile regionale Enti Locali.

“Quando nel giugno scorso ho accettato l’incarico di commissario provinciale della Lega Teramo – ha spiegato Scordella – ho fatto presente che non sarebbe stato un incarico ad personam, ma di squadra. E in questi mesi, lo abbiamo dimostrato. L’obiettivo è di ricostruire tutti insieme il partito sul territorio. Nel Teramano molti pensavano che la Lega fosse scomparsa, la grande partecipazione di oggi indica che non è così. La Lega c’è e c’è ancora tanta gente che crede nel suo progetto. C’è voglia di tornare a percentuali a doppia cifra. Le nomine di oggi rappresentano comunque soltanto un primo step, un punto di partenza. Ve ne saranno altri. C’è spazio per tutti. Ringrazio chi è rimasto, chi è tornato e chi si affaccia per la prima volta per dare il proprio contributo alla ripartenza di questo partito. Era facile metterci la faccia – ha evidenziato – quando la Lega era al 30%”.

Il coordinatore regionale D’Incecco ha sottolineato come dopo le elezioni regionali, l’assenza di un consigliere eletto nella provincia di Teramo, abbia generato un po’ di scoraggiamento nel territorio.

“Da questa situazione, è nata quindi la consapevolezza di dover avviare un percorso volto a rimettere in moto entusiasmo e partecipazione. Abbiamo sentito la necessità – ha detto – di ripartire dall’ascolto, dal confronto e dalla presenza nei Comuni per ricreare una rete di amministratori e militanti. L’impegno politico richiede sacrificio, passione e dedizione. Ed è da qui che vogliamo insieme ripartire”.

“Per me è un onore e un piacere essere presente in un momento in cui il partito si riunisce per strutturarsi sul territorio”, ha dichiarato l’onorevole Bagnai, sottolineando il valore di un’azione politica radicata e organizzata.

“La Lega è un partito profondamente legato ai territori – ha aggiunto Tancredi – e, quindi, dobbiamo essere in grado di raccogliere le istanze della gente, delle comunità, e trasformarle in progetti, obiettivi e risultati. Siamo fiduciosi che i Dipartimenti possano diventare l’ossatura del partito e il ponte tra la struttura politica e le comunità locali”.

“L’iniziativa di oggi – ha evidenziato D’Ignazio – rappresenta un passo importante per consolidare la presenza della Lega sul territorio e per avviare un percorso condiviso con amministratori e militanti”.

NOMINE

Simona Cardinali, vice commissario provinciale; Maria Di Domenico, responsabile organizzativo provinciale

Commissari comunali:

Berardo Rabbuffo, commissario Teramo; Alessia Moscardelli, commissario Alba Adriatica; Gaetano Vallescura, commissario Silvi; Gianni Mastrilli, commissario Giulianova; Luigi Felicioni, commissario Roseto degli Abruzzi; Massimo Ranalli, commissario Cellino Attanasio; Riccardo D’Ercole, commissario Martinsicuro; Rosa Friello, commissario Tortoreto; Luca Saputelli, commissario Cermignano.

Coordinamenti territoriali:

Monica Passamonti, coordinatrice territoriale delle Terre del Cerrano.

Dipartimenti:

Davide Peluzzi: Montagna-aree interne; Elisa Ciapanna: Cultura; Matteo Pellegrini, Istruzione e Scuola; Riccardo D’Ercole: Ambiente; Roberto D’Auri, Sicurezza; Massimo Ranalli: Agricoltura; Luca Saputelli: Attività Produttive; Guerino D’Agostino: Sport; Monica Passamonti: Giustizia; Lucio Pichini: Sanità; Simona Silvino: Economia; Maria Di Domenico: Turismo; Rosa Friello: Antimafia; Alessio Di Nicolantonio: Lavoro.