LEGA: QUARESIMALE, “INFONDATE VOCI SU MIO ADDIO AL PARTITO, ORGOGLIOSO DI FARNE PARTE”

TERAMO – “Ho letto ricostruzioni giornalistiche altamente coinvolgenti per i lettori ma prive di ogni fondamento. Resto nel partito di Matteo Salvini, non ho mai pensato ad un addio”.

Così in una nota l’assessore regionale a Lavoro e Formazione, Pietro Quaresimale, che replica a chi lo vede prossimo a lasciare la Lega, in particolare un articolo del quotidiano on line Due Punti, che ipotizzava l’addio, e la candidatura, forte degli oltre 9mila voti presi nel teramano nella lista del presidente Marco Marsilio, di Fdi, alle prossime elezioni regionali

Quaresimale è stato in predicato di essere candidato sindaco di Teramo, ma poi la scelta del tavolo nazionale è caduta su Carlo Antonetti.

“Sono orgoglioso di far parte di un partito solido, radicato nel territorio, tra le persone ed è colonna portante dell’attuale maggioranza in Regione che finora ha assicurato una proficua inversione di rotta su temi delicati e prioritari per l’Abruzzo”, sottolinea con forza l’assessore regionale.