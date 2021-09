LEGA, RACCOLTA FIRME REFERENDUM GIUSTIZIA E TESSERAMENTO: SABATO E DOMENICA 25 GAZEBO IN ABRUZZO

L’AQUILA – La Lega di nuovo nelle piazze abruzzesi per la raccolta firme a sostegno del referendum sulla giustizia e per il tesseramento.

In particolare, domani e domenica, 18 e 19 settembre, sarà possibile firmare nei 25 gazebo allestiti in 14 città abruzzesi: Chieti, Vasto, Ortona, Francavilla al Mare, Guardiagrele, Pescara, Teramo, Silvi, Bellante, Roseto degli Abruzzi, L’Aquila, Sulmona, San Benedetto dei Marsi, Trasacco.

La campagna sarà replicata nel prossimo fine settimana con il programma e le città che saranno resi noti nei giorni a venire

“Chi sbaglia paga! Ci metto la firma”, lo slogan che compare nella locandina accanto alla foto del leader della Lega, Matteo Salvini.

“Da parte dei militanti della Lega ancora uno sforzo organizzativo importante per allestire i gazebo in tanti centri abruzzesi. Le due gazebate sono state richieste con forza dal nostro leader nazionale a tutte le regioni, alle quali è stato raccomandato di mettere in campo il massimo impegno per un percorso che dovrà liberare l’Italia dagli attuali disagi e problematiche. L’appuntamento con simpatizzanti, tesserati e tutti i cittadini è per sabato e domenica in uno dei 25 punti presenti su tutto il territorio regionale”, spiega il segretario regionale organizzativo Luca Danaschi.