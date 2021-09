LEGA, REFERENDUM GIUSTIZIA: NEL FINE SETTIMANA TORNANO I GAZEBO PER LA RACCOLTA FIRME IN 13 CITTA’

L’AQUILA – La Lega torna nelle piazze abruzzesi, nel fine settimana, con i gazebo per la raccolta firme a sostegno del referendum sulla giustizia e per il tesseramento.

Domani e dopodomani, 25 e 26 settembre, sarà possibile firmare in 13 città su tutto il territorio regionale.

Ai gazebo saranno presenti parlamentari, consiglieri e assessori regionali e tutti gli eletti del territorio su impulso del responsabile referendum, l’onorevole Antonio Zennaro e il coordinatore regionale della Lega, l’onorevole Luigi D’Eramo.

Ci saranno, oltre a D’Eramo, Tiziano Genovesi, coordinatore della Lega per la provincia dell’Aquila e consigliere comunale di Avezzano; il coordinatore della provincia di Chieti, Luigi Leonzio; il coordinatore della provincia di Pescara, Lino Galante.

Lo scorso fine settimana sono state raccolte 1.100, 200 i nuovi tesserati.

“In Abruzzo siamo mobilitati da tre mesi e con il massimo impegno, come richiesto al nostro leader, Matteo Salvini. In ogni settimana con grande entusiasmo dirigenti e militanti sono scesi in campo nell’allestire e gestire i gazebo in tanti centri abruzzesi. Domani e dopodomani replicheremo come abbiamo fatto nello scorso weekend tornando in tante altre piazze abruzzesi per dare a tutti la possibilità di firmare per voltare pagina in un settore vitale nella vita dei cittadini e nella economia del Paese”, spiega il segretario regionale organizzativo, Luca Danaschi.

25 SETTEMBRE:

L’Aquila, Piazza d’armi, dalle 10 alle 13;

Sulmona, Portici “Bar Europa”, dalle 10 alle 13, e dalle 16 alle 20;

Chieti, Villa comunale, dalle 16 alle 20;

Vasto, Piazza Diomede, dalle 17 alle 21;

Monteodorisio, Piazza Madonna delle Grazie, dalle 18 alle 20;

Teramo, Corso San Giorgio, dalle 10 alle 13;

Silvi, Piazza Marconi, dalle 10 alle 13;

Pescara, Corso Umberto, dalle 18 alle 20;

Manoppello, Via Cavour, dalle 10 alle 12

26 SETTEMBRE

L’Aquila, via Rosso Guelfaglione, dalle 10 alle 13;

Sulmona, Portici “Bar Europa”, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20;

Chieti scalo, Piazzale Marconi, dalle 9.30 alle 12;

Francavilla al mare, Via Pola, dalle 17 alle 20.30;

Vasto, Piazza Diomede, dalle 17 alle 21;

Silvi, Piazza Marconi, dalle 10 alle 13;

Bellante stazione, Piazza dell’Edicola, dalle 8.30 alle 12.30

Sant’Egidio alla Vibrata, Piazza dell’Edicola, 26 settembre, dalle 9 alle 13

Loreto Aprutino, Piazza Garibaldi, 26 settembre, dalle 10 alle 12