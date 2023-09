LEGA, SALVINI: “D’ERAMO HA MIA TOTALE FIDUCIA, PER UNO CHE LASCIA PER POLTRONA NE ENTRANO DUE”

SILVI – “Se ne esce uno ne entrano due. Ho chiesto a Luigi D’Eramo, che ha la mia totale fiducia, di aprire ed allargare. Se qualcuno lascia perché è attaccato alla poltrona, a me interessa che qualcuno entri a portare energia nuova. Noi siamo leali”.

Così il leader della Lega, Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che stasera a Silvi (Teramo) ha dato il via alla campagna elettorale in Abruzzo in vista delle regionali di marzo, rispondendo sulla questione degli abbadonu al partito da parte di alcuni esponenti regionali. Al fianco di Salvini, tra gli altri, il segretario regionale e sottosegretario all’Agricoltura, Luigi D’Eramo.