LEGA SALVINI ROSETO RINNOVA REFERENTI CITTADINI: BELLACHIOMA, “RIPARTIAMO DA 8% COMUNALI “

ROSETO DEGLI ABRUZZI – La Lega Salvini Roseto rinnova la struttura sul territorio.

Una riorganizzazione che è anche la conseguenza dei risultati delle ultime elezioni comunali dello scorso ottobre. A Roseto degli Abruzzi, infatti, il centrodestra ha perso al ballottaggio con il candidato sindaco William Di Marco e la Lega non è entrata in consiglio per una manciata di voti a favore di Fdi.

Queste le nomine da parte di Giuseppe Bellachioma, parlamentare del Carroccio e responsabile politico del comune di Roseto:

– Emilio Di Febo, responsabile organizzativo;

– Antonio Norante, portavoce;

– Stefania Celaia, resp segreteria e tesseramento.

Completano il direttivo : Gabriella Felicione, Fabio Pigliacampo, Gabriele Bonaduce, Filiberto Di Giuseppe, Antonio Ferrara, Anna Maria Porta, Sergio Verrigni, Giuseppe Olivieri e Angelo Lozzi.

Al direttivo si affiancano i responsabili locali dei dipartimenti:

– Sanità , Ermanno Di Loreto;

– Sociale, Gabriella Felicione;

– Turismo, Giuseppe Olivieri;

– Infrastrutture, Fabio Pigliacampo;

– Artigianato, Angelo Lozzi;

– Trasporti e logistica, Antonio Ferrara;

– Enti locali, Antonio Norante;

– Comunicazione, Stefania Celaia;

– Pesca, caccia e agricoltura, Gabriele Bonaduce;

– Organizzazione eventi, Antonietta Bragaglia;

– Istruzione, Samantha Sbrolla;

– Ambiente e territorio, Filiberto Di Giuseppe;

– Disabilità, Paola Fiorà;

– Protezione Civile, Di Febo Valentino;

– Famiglia e pari opportunità, Katiuscia Boldrini Ferrari;

– Sicurezza, Michele Marziani;

– Benessere e tutela animali, Mario Rastelli;

– Volontariato, Sergio Verrigni”.

“La Lega Salvini Roseto riparte da questa squadra di persone che ha come scopo quello di monitorare e apportare migliorie al lavoro del sindaco nell’interesse dei cittadini”, dichiara Bellachioma.

“Il nostro punto di partenza e di forza è rappresentato dall’8 % conseguito alle elezioni comunali di due mesi fa, un risultato lodevole se si considera che il Carroccio non si era mai misurato a livello locale”, conclude Bellachioma.