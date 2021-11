LEGA: SUMMIT SU PROGRAMMA POLITICO E VOTO PROVINCIALI, D’ERAMO, “PARTITO NON SI FERMA MAI!”

L’AQUILA – La Lega serra i ranghi e ha ieri convocato una riunione per fare il punto delle azioni da intraprendere sui tanti fronti aperti della politica regionale.

Commenta il coordinatore regionale e deputato Luigi D’Eramo su facebook in serata. “oggi riunione con i sindaci, consiglieri e assessori comunali e regionali e con i parlamentari abruzzesi per parlare di progetti, iniziative, finanziamenti, Pnrr, legge di bilancio e elezioni provinciali di dicembre. La Lega non si ferma mai!”.

E’ la prima riunione plenaria dopo la defezione dei consiglieri regionali Simone Angelosante, presidente della commissione politiche europee, ex sindaco di Ovindoli e fondatore della Lega in Abruzzo nel 2015, e Antonio Di Gianvittorio, presidente della commissione Immigrazione, che hanno annunciato l’addio alla Lega e la costituzione del nuovo gruppo in consiglio regionale Valore Abruzzo, che resterà in maggioranza, insieme a Manuele Marcovecchio, presidente commissione Territorio, già espulso dal partito.

Aveva commentato D’Eramo il clamoroso strappo “Andiamo avanti con il lavoro per gli abruzzesi, è l’unica cosa che interessa alla Lega. Non c’è tempo da perdere con litigi, egoismi e poltronismi personali, In questa fase le emergenze sul tavolo sono tali e tante da richiedere il massimo dell’impegno e del lavoro per la comunità”.