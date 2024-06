LEGA TERAMO: BOCCHINO, “PARTITO VIVO E CON VOGLIA DI CRESCERE, SQUADRA UNITA E OTTIMI RISULTATI”

TERAMO – “La Lega di Teramo è viva ed ha voglia di crescere ulteriormente dopo i buoni risultati nelle ultime tornate elettorali, regionali, amministrative ed europee. In tal senso, il contatto e il confronto avviati nel territorio provinciale si è subito dimostrato utile e fruttuoso ed è destinato a determinare una nuova spinta per un’ulteriore crescita. Le recenti competizioni hanno consegnato l’immagine di un partito forte anche grazie al grande lavoro di squadra della base e della dirigenza portato avanti in questi anni”.

Così Sabrina Bocchino, ex consigliere regionale e recentemente nominata vice segretario della Lega Abruzzo, che nel ruolo di commissario provinciale del partito a Teramo ha incontrato nei giorni scorsi, presso la sede del Carroccio, la base e la dirigenza del partito nel primo confronto per il rilancio della Lega.

“Ringrazio la dirigenza che in questo primo incontro ha dimostrato quell’entusiasmo che ci consentirà di lavorare insieme verso un’unica direzione – aggiunge Bocchino -, rendendosi da subito disponibile ad imprimere un nuovo slancio al partito che resta saldamente una forza trainante nel centrodestra, in Regione come nei Comuni”.

“Tra i tanti altri mi preme ringraziare l’ex assessore regionale Pietro Quaresimale, oggi assessore a Campli dopo essere stato eletto consigliere l’8 e il 9 giugno scorso e dove ha già ricoperto il ruolo di sindaco in passato – continua Bocchino -. Voglio segnalare l’esperienza di Quaresimale perché dà il senso di cosa significa, concretamente, mettersi al servizio del partito e della collettività: con attaccamento alla maglia e umiltà, doti che da sempre contraddistinguono la grande squadra della Lega, dopo aver portato a casa circa 6mila voti alle regionali del 10 marzo scorso, non si è perso d’animo e davanti alle sollecitazioni della gente, è sceso di nuovo in campo ed ora le sua capacità e la sua professionalità sono a disposizione della bella e produttiva comunità di Campli”.

“Ringrazio inoltre Simona Cardinali, altro consigliere regionale ricandidato ma non eletto nonostante un grande risultato, che non ha potuto partecipare a questo primo incontro ma che sarà sicuramente presente nelle prossime occasioni”, conclude Sabrina Bocchino.