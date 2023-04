LEGA TERAMO: FASULO, “SOCCORSI 118 INTRALCIATI DA STRADE OCCUPATE, ENNESIMO EPISODIO INTOLLERABILE”

TERAMO – “Nei giorni scorsi si è ripetuto, per l’ennesima volta, un episodio non più tollerabile: le strade occupate hanno intralciato soccorsi del 118. La sicurezza non deve essere sacrificata da una disorganica attività settimanale, pertanto crediamo che vadano riposizionati gli stalli dei venditori ambulanti su tutto il territorio delle vie del centro dando modo agli operatori di ottimizzare il loro lavoro, ai clienti di muoversi in sicurezza ammirando anche le meraviglia e le peculiarità che Teramo ha da offrire. Per riqualificare urbanisticamente la città capoluogo quindi bisogna partire necessariamente da una nuova immagine del centro storico. Le sue piazze, i suoi vicoli, gli spazi aggregativi devono tornare ad avere la dignità che compete ad una città di antica origine come la nostra”.

Così in una nota la coordinatrice cittadina della Lega Teramo, Arianna Fasulo, che sottolinea: “La valorizzazione del territorio e la sicurezza dei cittadini sono questioni su cui la Lega ha delle posizioni chiare e nette e non intende in alcun modo transigere”.