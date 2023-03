LEGA TORTORETO: FEDERICO DI LORENZO NUOVO COORDINATORE CITTADINO 

TORTORETO – Il vice segretario regionale della Lega, il deputato Antonio Zennaro e il coordinatore provinciale teramano, Jwan Costantini, hanno provveduto a nominare Federico Di Lorenzo, già assessore al demanio della Giunta di Gino Monti, come nuovo coordinatore cittadino.

“La preparazione e la professionalità di Federico saranno di assoluto rilievo per raggiungere gli ambiziosi obiettivi posti. Auguriamo un forte in bocca al lupo per questo importante incarico”, commentano in una nota congiunta Zennaro e Costantini.