LEGA TORTORETO: FRANCO CARTONE NUOVO COORDINATORE CITTADINO

TORTORETO – L’architetto Franco Cartone, 63 anni, è il nuovo coordinatore cittadino della Lega a Tortoreto.

Lo annunciano i vertici del partito, il segretario regionale, l’onorevole Luigi D’Eramo e l’onorevole Antonio Zennaro, e il consigliere comunale Nico Carusi a seguito della riunione che si è tenuta ieri pomeriggio per la nomina del nuovo commissario.

“Esprimiamo molta soddisfazione per la scelta – dichiarano in una nota – Franco è una persona di grande valore e di esperienza che potrà fare un ottimo lavoro di ascolto sul territorio e di coinvolgimento cittadino sui progetti e sulle proposte, soprattutto in vista delle prossime scadenze elettorali”.